Ilie Nastase vrea statuie: "Parca intru la puscarie!"

"Romania nu acorda niciun respect campionilor! Nadia Comaneci nu are statuie, o are in America! Eu incerc de nu stiu cate luni sa ma apropii de primarul Capitalei, mi-a facut Ciprian Marica o statuie, care imi este nas. Vreau sa o pun si eu acolo unde trece lumea.Sa o tin eu si sa ma uit in fiecare zi la ea si la trofeele mele! Nici nu mai intru in camera cu trofee, parca ma rascoleste, parca intru la puscarie. Sunt un prizonier al acestor trofee.Si vreau sa le impartasesc cu toata lumea, daca sa se poate! Daca nu, pun un lacat si le inchid", a declarat Ilie Nastase, aflat la turneul Dr. Oetker Junior Trophy 2021."Pe timpul meu nu existau astfel de turnee cu jucatori din alte tari. Nu aveam arbitru, iar mingile zburau de parca erau avioane. Noi am jucat cu multa ambitie", a spus Nastase despre comepetia rezervata juniorilor.