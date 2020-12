Nationala de tenis feminin si-a aflat programul din "Billie Jean King Cup", fosta Fed Cup. Cand se va disputa barajul cu Italia

Astfel, in ceea ce priveste play-off-ului Grupei Mondiale, s-a luat decizia ca meciurile programate initial in luna aprilie 2020, apoi reprogramate pentru perioada 5-6 februarie 2021, sa se joace, de fapt, in aceeasi saptamana cu finalele de la Budapesta. Romania va intalni Italia in 16 si 17 aprilie 2021, meciul urmand a avea loc in Romania. Echipa invingatoare se va califica pentru faza de calificare in Grupa Mondiala, editia 2022.In ceea ce priveste finalele Billie Jean King Cup, programate initial pentru luna aprilie 2020, ele vor avea loc in 2021, tot la Budapesta, in perioada 13-18 aprilie.Citeste si: VIDEO Premiu neasteptat pentru Simona Halep. Romanca a fost protagonista in cel mai frumos meci al anului 2020