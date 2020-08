Niculescu si Olaru s-au calificat in sferturile de dublu la Praga

Niculescu si Olaru au invins in primul tur echipa Ulrikke Eikeri/Elixane Lechemia (Danemarca/Franta), scor 1-6, 6-3, 12-10, intr-o ora si jumatate.Cele doua romance vor juca in faza urmatoare cu perechea castigatoare a meciului Ana Bogdan Patricia Tig - Lidziya Marozava/Iana Sizikova (Rusia).Prin calificarea in sferturi, Niculescu si Olaru si-au asigurat un premiu de 1.980 de dolari si 60 de puncte.