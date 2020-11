Novak Djokovic a debutat cu o victorie la Turneul Campionilor. Sarbul si-a surclasat adversarul

Conform news.ro, Djokovic s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-2, dupa o ora si 17 minute, meciul fiind la discretia sarbului.Luni, in Grupa Tokyo 1970, mai este programat si meciul Danil Medvedev (Rusia), locul 4 ATP - Alexander Zverev (Germania), locul 7 ATP (ora 22.00).Citeste si: Simona Halep, marcata de experienta Covid: "Am trait cu teama zi de zi". Tenismena si-a reluat luni antrenamentele