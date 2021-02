VIDEO Novak Djokovic s-a "antrenat" cu sotia pentru a castiga la Australian Open. Ce faceau cei doi in carantina

In spatele succesului tenismenului sarb sta si frumoasa sa sotie, Jelena, cu care are doi copii, Tara si Stefan. In ciuda faptului ca la un moment dat au aparut zvonuri privind divergente in casnicia inceputa in 2014, Novak si Jelena au ramas impreuna si par mai fericiti ca niciodata.Pandemia cu coronavirus i-a unit si mai mult, de vreme ce au fost nevoiti sa respecte regulile de carantinare si sa stea izolati intr-o luxoasa vila din Marbella (Spania), o proprietate pe care intre timp au si cumparat-o, cu 10 milioane de euro. Astfel, pentru a se mentine in forma pe perioada de pauza fortata, Djokovic a apelat la orice truc, folosindu-se chiar si de Jelena, cu un execritiu fizic in casa pe care l-au exersat mult timp inainte de a-l impartasi pe retelele de socializare.Citeste si: