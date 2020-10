Novak Djokovic, dupa cea mai umilitoare infrangere a carierei: "Am realizat ce aveam nevoie". S-a lasat batut sarbul?

Sonego s-a impus cu scorul de 6-2, 6-1, intr-o ora si opt minute, sarbul lasand senzatia ca vrea sa piarda in mod intentionat acest meci. Doar cu Marat Safin , in 2005, in turul 1 al Australian Open , a mai castigat Djokovic doar trei ghemuri intr-o partida (scor 6-0, 6-1, 6-2), conform news.ro"Este adevarat ca asigurarea locului 1 mondial in urma cu doua zile a avut un efect asupra mea. Am realizat ceea ce aveam nevoie venind aici, sa-mi asigur acest loc. Ma simt bine si astept cu nerabdare sa termin anul in forta la Londra (n.r.: la Turneul Campionilor, 15-22 noiembrie). El pur si simplu m-a suflat de pe teren, asta-i tot. A fost mai bun in fiecare segment al jocului. A fost un meci destul de prost din partea mea, dar uimitor din partea lui. Cu siguranta a meritat acest rezultat", a declarat sarbul, care a pierdut prima data in cariera in fata unui jucator lucky loser.In urma calificarii in sferturi, Novak Djokovici si-a asigurat ocuparea primei pozitii mondiale la finalul anului pentru a sasea oara in cariera. Numai spaniolul Rafael Nadal , locul 2 ATP , l-ar mai putea depasi pe tenismenul sarb, cu conditia sa ceara un wild card la turneul de 250 de puncte de la Sofia (8-14 noiembrie), o solicitare foarte putin probabila, si sa castige toate meciurile ramase de jucat.Novak Djokovici a mai ocupat locul 1 la final de an in 2011, 2012, 2014, 2015 si 2018. Doar americanul Pete Sampras a mai fost numarul 1 mondial la final de an de sase ori.