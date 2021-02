Totul pana la Djokovic. Rusul minune de la Australian Open a fost spulberat de liderul mondial. A noua finala pentru sarb la Melbourne

Conform news.ro, Djokovic (33 de ani), s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 53 de minute si va disputa a noua finala a competitiei de la Melbourne , a 28-a la un "major". Sarbul a castigat anterioarele opt finale jucate la AusOpen. El are 17 trofee de Grand Slam in palmares.La Melbourne Park, adversarul sau din ultimul act va fi stabilit vineri in urma meciului Stefanos Tsitsipas (Grecia), locul 6 ATP si cap de serie numarul 5 - Daniil Medvedev (Rusia), locul 4 ATP si cap de serie numarul 4.Dupa prima sa participare pe tabloul principal al unui grand slam, Karatsev, 27 de ani, va intra in premiera in Top 100 ATP, urcand pana pe locul 42 ATP.Citeste si: