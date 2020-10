Roland-Garros 2020. Finala de vis in turneul masculin. Novak Djokovic, calificat dupa un meci dramatic, in 5 seturi

Tenismenul sarb s-a impus in 5 seturi, scor 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1, urmand sa-l intalneasca in ultimul act pe spaniolul Rafael Nadal Ibericul, favorit numarul 2 la Paris, a trecut vineri de argentinianul Diego Schwartzman, cu 6-3, 6-3, 7-6. Nadal se afla astfel in fata finalei cu numarul 13 la Roland-Garros, el castigandu-le pe toate cele 12 jucate din 2005 incoace.Finala Novak Djokovic - Rafael Nadal va avea loc duminica.