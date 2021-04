Turneul de la Madrid: lovitura neasteptata primita de patronul Ion Tiriac. Decizia luata de liderul mondial Novak Djokovic

Sarbul, care sambata a fost eliminat in semifinale la Belgrad de Aslan Karatsev, are alte planuri decat participarea la Madrid, avand in vedere si faptul ca vrea sa joace in capitala Serbiei si la turneul din mai (Belgrad Open, 22 - 29 mai) inainte de Roland Garros. El va participa si la turneul de la Roma (9-16 mai). Djokovic a castigat editia precedenta a competitiei din Spania, in 2019. In 2020, turneul nu a avut loc, din cauza pandemiei de coronavirus. Madrid Open va avea loc in perioada 2-9 mai.