Novak Djokovic a facut o criza de nervi la Roma: "Cat vrei sa mai jucam?". Meciurile au fost intrerupte de ploaie VIDEO

In meciul din turul al doilea cu americanul Taylor Fritz, liderul mondial conducea cu un set si 5-4 atunci cand au inceput precipitatiile. Pe propriul serviciu, Djokovic a pierdut ghemul la zero, iar sarbul a cedat nervos la adresa arbitrului de scaun."Cat vrei sa mai jucam? Te-am intrebat de trei ori. Nu verifici nimic!", a urlat Novak. In cele din urma partida a fost intrerupta la scorul de 6-3, 5-5. La reluare, Djokovic a incheiat intalnirea cu 7-6 in setul al doilea.