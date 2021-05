Ce a facut Novak Djokovici dupa ce i-a dat "teapa" lui pe Ion Tiriac ???

Nole a plecat in tara natala si in Vinerea Mare a urcat pe munte, alaturi de sotia sa, Jelena."Muntele Rtanj este unul dintre cei mai misteriosi si puternici munti din tara noastra. Este a doua oara cand merg in varf cu Jelena. Simbolic cand facem drumetii pe varful muntelui, parcurgem o calatorie provocatoare mental si fizic. Cand ajungi in varf, te simti mandru dar numai daca te-ai bucurat si apreciat intreaga calatorie spre varf, vei simti implinire", a scris sarbul pe facebook.Muntele Ratan este un munte situat in estul Serbiei, in Valea Timocului, la aproximativ 200 km sud-est de Belgrad, intre orasele Boljevac in nord si Sokobanja in sud. Acesta apartine Carpatilor Sarbesti. Cel mai inalt varf este Siljak (1.565 m), de origine carstica . Muntele Ratan mai este supranumit si Piramida Sarba.