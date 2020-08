O echipa din Romania si-a schimbat denumirea. Poarta numele Simonei Halep

Clubul a fost infiintat in urma cu 12 ani si a decis sa preia numele Simonei Halep in urma parteneriatului pe care il are cea mai buna jucatoare de tenis cu CSU Stiinta Constanta, potrivit Digisport.ro Oficialii echipei au anuntat decizia printr-un video, pe contul oficial de Facebook al clubului. Au mentionat ca au ales acest moment tocmai pentru ca Simona Halep a obtinut, de curand, al 21-lea titlu WTA din cariera, la turneul de la Praga.