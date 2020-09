O fosta campioana la Wimbledon se lasa de tenis si se apuca de modelling. Decizie radicala a tinerei sportive de 20 de ani

Tanara de 20 de ani a facut parte din randul marilor sperante in tenis, ea castigand in 2015 turneul de junioare de la Wimbledon , una dintre cele patru competitii majore ale anului. Ulterior ea s-a stins insa treptat in ceea ce priveste rezultatele obtinute la senioare, ajungand dincolo de locul 400 in clasamentul mondial.In schimb, o data cu cresterea in varsta, Sofya si-a dat seama de calitatile fizice pe care le are si a inceput sa cocheteze cu modellingul, asa cum se poate vedea si din fotografiile postate pe contul de Instagram. Astfel, pentru ca viitorul sau in tenis era sumbru, Sofya Zhuk a decis deja sa renunte la racheta de tenis si sa concentreze pe noua sa cariera, care ii poate aduce mult mai multi bani.