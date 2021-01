Scandal national. O fosta mare sportiva s-a vaccinat anti-Covid in prima faza. Reactiile au fost dure

Intr-o perioada a imunizarii prin vaccin in care prioritate au cadrele medicale, Cibulkova a reusit sa fenteze legea, atragandu-si o sumedenie de critici."Imi pare foarte rau pentru situatia creata. Am mers la spital impreuna cu un prieten si am vrut doar sa ma interesez cand va veni si randul nostru la vaccinare. Daca as fi stiut ca fac o eroare atat de mare, nu as fi acceptat oportunitatea de a ma vaccina. Imi cer scuze fata de oamenii care asteapta acest vaccin", a declarat ulterior Cibulkova, fara sa detalieze modul in care a primit serul."In acelasi timp, vreau sa le transmit oamenilor sa nu le fie teama de vaccin. M-as bucura enorm daca toata aceasta neintelegere va avea o turnura pozitiva si ii va convinge pe oameni sa se vaccineze", a mai spus ea.In schimb, pus sa comenteze cazul, ministrul sanatatii din Slovacia a sfatuit-o pe Cibulkova sa mearga sa lucreze ca voluntar intr-unul dintre spitalele care gazduiesc bolnavi de Covid-19. Deranjati au fost si unii dintre cei care lucreaza in sistemul medical, Dominika primind mai multe invitatii similare de a se alatura eforturilor depuse de doctori.Citeste si: FOTO Tenismenul Dominic Thiem a cucerit-o pe "Printesa circului". Iubita campionului de la US Open e contorsionista