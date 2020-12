Bolnava de cancer, Carla Suarez Navarro vrea sa se retraga din tenis pe teren

Sportiva de pe locul 84 WTA planuia sa se retraga dupa acest sezon. Ea nu a mai evoluat de la turneul de la Doha , din februarie. Circuitul a fost intrerupt in martie si reluat in august, din cauza pandemiei de coronavirus.Jucatoarea de 32 de ani a declarat pentru Mundo Deportivo ca reactioneaza bine la tratament (chmioterapie) si spera sa se intoarca in circuit, pentru a se retrage asa cum isi dorea, ca jucatoare de tenis.Ea a inceput sa se antreneze din nou, in decembrie."Am incercat cu mingi moi, mingi pentru copii si a mers bine. Incerc sa joc de doua-trei ori pe saptamana, de fiecare data ridicand putin mai mult nivelul. Ma ajuta sa ma deconectez mental. Am pierdut forma fizica, dar nu si senzatia. Nu am multa mobilitate, dar nu este ceea ce am nevoie astazi", a declarat Suarez Navarro."Scopul este de a juca trei sau patru turnee", a explicat ea, nu mai mult.Intrebata daca medicii stiu de de dorinta ei de a se intoarce, Suarez Navarro a raspuns zambind: "Nu le-am spus, mi-e teama ca vor spune nu."In cariera ei, Carla Suarez Navarro a castigat la simplu doua turnee, la Doha - 2016 si Oeiras - 2014, si a mai disputat noua finale, cele mai importante la Miami si Roma, in 2015. Cea mai buna clasare a jucatoarei spaniole a fost locul 6 WTA, in 2016.La grand slam-uri, ea a jucat in sferturi de mai multe ori, la Australian Open , Roland Garros si US Open, iar la Wimbledon a atins faza optimilor de finala.CITESTE SI: