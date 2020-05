O jucatoare promite 9 masuri revolutionare in tenis

Premii mai mari in tenis si salarii pentru jucatoare in functie de pozitia din clasament

Hotelurile sa fie obligate sa nu mai mareasca preturile camerelor inaintea turneelor

Cazare gratis la cat mai multe turnee, inclusiv la cele cu premii de 15 mii de dolari

Pensii si asigurari de sanatate pentru jucatoare, plus asigurare de calatorie

Costuri mai mici la turnee pentru racordarea rachetelor

Preturi mai mici la bilete de avion pentru jucatoare

Jucatoarele sa aiba dreptul de a se antrena fara sa plateasca la terenurile din cadrul turneelor gazduite in complexele unor hoteluri

Informatii suplimentare despre conditiile de calatorie

Promovarea jucatoarelor pe canalele social media ale ITF

Sportiva Petra Januskova, aflata pe locul 1247 in clasamentul WTA , a anuntat pe Twitter ca vrea sa implementeze de urgenta 9 schimbari in cazul in care va fi aleasa in consiliul jucatoarelor ITF.Ea spune ca viata sportivelor va fi mult mai buna daca aceste masuri vor fi implementate.C.S.