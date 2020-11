FOTO Nu se mai ascund. O rivala a Simonei Halep, scene fierbinti cu antrenorul, in Maldive

Rivala Simonei Halep din circuitul WTA e din 2018 intr-o relatie cu Martin Hromkovic, un fost fotbalist care a fost angajat de Bencic pentru a se ocupa de prospetimea fizica a jucatoarei din Elvetia.Dincolo de colaborarea profesionala, Belinda si Martin au fost pana in prezent extrem de discreti in ceea ce priveste legatura lor intima. Cei doi s-au hotarat insa sa nu se mai ascunda, dovada fiind fotografiile fierbinti postate de tenismena pe contul de Instagram. Dupa cum se poate vedea, cei doi indragostiti petrec ore in sir relaxandu-se intr-un hamac, deasupra apei, iar saruturile pasionale nu lipsesc din peisaj.Citeste si: La un pas de sinucidere. Cum a vrut sa-si ia viata fosta iubita a tenismenului Alexander Zverev