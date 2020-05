O romanca, singura tenismena din istorie care a pierdut un meci de doua ori

Ziare.

Fosta campioana de la Roland Garros este singura jucatoare din istorie care a pierdut un meci de doua ori, conform Eurosport.fr S-a intamplat la editia din 1973, cand Virginia Ruzici a intalnit-o pe Nathalie Fuchs in primul tur.Virginia Ruzici era condusa cu 6-5 in setul decisiv de frantuzoaica, moment in care pe teren a intrat Mariana Simionescu, o alta tenismena din Romania."Am schimbat terenul si nebuna de Mariana a intrat pe teren sa-mi faca un masaj, cand de fapt nu-i cerusem nimic. In Romania, eram obisnuite sa procedam asa, dar acum aribtrul m-a descalificat. Am cazut din cer!", a afirmat Virginia Ruzici.Totusi, cateva minute mai tarziu, cand Virginia era deja in dus, organizatorii s-au razgandit in privinta descalificarii."Zece minute mai tarziu, eram in dus si plangeam, iar Mariana a venit si mi-a zis 'Virgi, trebuie sa te intorci pe teren'. Marcel Bernard (presedintele Federatiei de Tenis din Franta) a decis sa nu ma descalifice. M-am intors pe teren si am pierdut", a adaugat Ruzici.In cele din urma, scorul a fost 6-3, 3-6, 10-8 pentru Nathalie Fuchs.Virginia Ruzici s-a revansat in 1978, cand a castigat titlul la Roland Garros.C.S.