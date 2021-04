O rivala a Simonei Halep din tenis, la un pas de retragere. "Mi-am tras palme. M-am gandit mult si serios la asta"

Dupa un sezon 2018 foarte reusit, cu o finala la Indian Wells, un prim sfert de finala de Grand Slam la Roland Garros, un titlu la Moscova si accederea in Top 10 WTA , Kasatkina, care avea 21 de ani atunci, a avut un recul progresiv care a dus-o in preajma renuntarii la tenis.''Nu am spus-o cu voce tare, dar m-am gandit mult timp si serios la asta'', a declarat Kasatkina in interviul luat de jurnalista Sofia Tartakova.In februarie 2019, dupa o infrangere la Vera Zvonareva , la turneul de la Sankt-Petersburg, antrenorul ei de atunci, belgianul Philippe Dehaes, a incercat s-o motiveze, dar discutia a avut un final neasteptat.''Mi-a spus ca daca nu mai am placerea de a juca tenis, poate ar trebui sa iau in calcul schimbarea meseriei. Cand a incetat sa vorbeasca, l-am intrebat daca a terminat, mi-am luat lucrurile si am plecat plangand. Nu am mai iesit din camera timp de doua zile. Nu am inteles de ce mi-a vorbit asa.Sezonul a inceput prost (4 meciuri pierdute consecutiv), iar persoana care promisese sa ma sprijine mereu, ca si cum ar face parte din familia mea, mi-a spus asta. Mi-a fost greu sa incasez asta'', a povestit Daria, care a continuat sezonul 2019 doar pentru a ''castiga bani'' si apoi sa renunte.Doua saptamani mai tarziu, la Dubai, lucrurile s-au agravat si Kasatkina a simtit nevoia sa-si aplice corectii fizice pentru ca nu ii mergea jocul: ''Pentru prima oara in cariera mea, m-am lovit pe un teren. Mi-am tras palme, m-am lovit cu racheta pe gambe, din fericire nu am avut nimic grav.Voiam sa-mi fac cat mai rau posibil. Cand m-am intors la hotel, am stat doua ore sub dus, Nu voiam sa vorbesc cu nimeni. Voiam sa-mi fac rau, poate pentru ca ma simteam slaba si nu reuseam sa trec peste acest moment. A fost o perioada cu adevarat neagra din viata mea''.La Indian Wells, Daria abia s-a antrenat si a preferat sa petreaca mai mult timp in compania unor jucatori rusi, printre care Karen Hacianov: ''Am inceput sa le vorbesc despre problemele mele si ei m-au ajutat mult. Asta m-a facut sa-mi revad planurile mele. Din fericire nu stiam nimic in afara sa joc tenis. Am abandonat ideea sa renunt la cariera mea''.Cateva saptamani mai tarziu, Kasatkina a inceput colaborarea cu spaniolul Carlos Martinez, cu ajutorul caruia a urcat de pe locul 75 pe locul 37 si si-a recapatat cele mai bune senzatii.In acest an, jucatoarea rusa a castigat deja doua turnee, la Melbourne si Sankt-Petersburg. Simona Halep si Daria Kasatkina s-au inalnit de patru ori pe terenul de tenis, iar sportiva noastra conduce la rezultatele directe.