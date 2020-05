O tenismena cunoscuta s-a razgandit in privinta retragerii

Ziare.

"2020 trebuia sa fie ultimul meu an, dar acest lucru nu mai e valabil. Voi mai juca inca un sezon. Vreau sa parasesc turneele si sa imi iau ramas bun de la toata lumea", a afirmat Petkovici, citata de T ennis World DE Andrea Petkovici a ajuns cel mai sus in clasamentul WTA pe locul 9 WTA, in octombrie 2011.Ea are in palmares o semifinala la Roland Garros 2014 si sferturi de finala la Australian Open 2011 si US Open 2011.Petkovici a castigat din tenis peste 7 milioane de dolari.Dupa retragerea din tenis, ea vrea sa continue cariera in televiziune pe care a inceput-o la finalul anului trecut.C.S.