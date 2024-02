O tenismena cunoscuta s-a retras din activitate

Frantuzoaica Virginie Razzano a hotarat sa se retraga din activitate.

Ajunsa la varsta de 35 de ani, Razzano a disputat saptamana trecuta ultimul turneu din cariera, la Montpellier, potrivit GoTennis.

Razzano a castigat in cariera doua turnee WTA, iar cea mai buna clasare in ierarhia WTA a inregistrat-o in 2009, cand s-a aflat pe locul 16.

Ea va ramane in istorie ca fiind singura jucatoare care a reusit sa o invinga pe Serena Williams in primul tur la un turneu de Grand Slam. S-a intamplat in 2012, la Roland Garros.

La turneele de Grand Slam, Razzano are in palmares numeroase prezente in optimile de finala de la Roland Garros, Wimbledon si US Open.

Razzano a castigat din tenis premii de peste 3.5 milioane de dolari.

C.S.