O tenismena cunoscuta si-a anuntat retragerea

Sportiva in varsta de 32 de ani a luat aceasta decizie din cauza unei accidentari grave.De altfel, Silvia Soler Espinosa nu a mai jucat tenis din 2019 din cauza problemelor medicale.Cel mai sus, iberica a ajuns in clasamentul WTA la simplu pe locul 54, in mai 2012.Ea a castigat din tenispremii in valoare de peste 2 milioane de dolari.In proba de dublu, ea are doua sferturi de finala la Australian Open si unul la Roland Garros.C.S.