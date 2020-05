O tenismena de top a anuntat numele celor doua tari in care nu va mai calca in perioada urmatoare

Ziare.

"Informatiile din partea WTA nu sunt in totalitate pozitive. Toata lumea incearca sa faca un turneu in strainatate, dar nu e deloc usor. Parerea mea este ca nu va reusi acest lucru.Mi-ar placea sa jucam cateva turnee la finalul anului, dar e foarte dificil, sincer. In plus, in SUA sau in China nu as calatori", a afirmat Barbora Strycova intr-o conferinta de presa la Praga.Strycova a participat la un turneu de antrenament la Praga si se bucura ca a putut juca din nou tenis."Sunt fericita ca putem sa ne intoarce usor la normal. Avantajul Cehiei este ca are multe jucatoare de top", a ma spus Strycova.In acest moment, Strycova ocupa locul 31 in clasamentul WTA.C.S.