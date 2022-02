O tenismena de top a izbucnit in lacrimi: Nu mai pot!

Jucatoarea elvetiana Timea Bacsinszky a izbucnit in lacrimi dupa ce a fost fortata sa se retraga din cadrul turneului din Luxemburg.

Ea s-a accidentat grav la genunchi si nu a mai putut continua competitia.

La conferina de presa de la finalul meciului, Bacsinszky a izbucnit din nou in lacrimi.

"Sunt super mandra de ce am reusit in acest sezon. Daca-mi spunea cineva ca voi termina atat de sus, i-as fi spus ca e nebun. Am inceput anul pe locul 48 si totul a mers grozav", a afirmat elvetianca.

Bacsinszky ocupa locul 10 in clasamentul WTA.

C.S.

Ads