O tenismena dezvaluie prin ce a trecut in timpul colaborarii cu antrenorul Serenei Williams: Am fost ca la inchisoare. Mi-a spus ca nu-i pasa

Ziare.

com

Rezai spune ca aceasta avea un stil foarte dur si ca din acest motiv a pus punct colaborarii."E un om care arde pentru tenis, ii pasa mult. Vede bine jocul, stie sa-l analizeze. Dar daca va spun si cum lucreaza... La Madrid eram sub o presiune incredibila sa castig turneul.Nu puteam sta o clipa, nu puteam folosi telefonul, cardul de credit, nimic. Am fost ca la inchisoare! Ma trezeam la sase dimineata sa alerg o ora sau doua, faceam exercitii inaintea antrenamentului. Era prea mult pentru mine. De aceea, colaborarea a durat putin peste un an. I-am spus ca nu pot face asta, dar mi-a raspuns ca nu-mi pasa. Nu-i pasa de starea mea mentala", a afirmat Rezai, conform GoTennis Aravane Rezai a ajuns cel mai sus in clasamentul WTA pe locul 15 si a castigat din tenis peste 2.8 milioane de dolari.Ea a obtinut in cariera victorii in fata unor sportive precum Justine Henin Venus Williams , Vika Azarenka, Maria Sharapova Caroline Wozniacki sau Jelena Jankovici.C.S.