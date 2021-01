O tenismena din Romania rateaza Australian Open: "Sper sa revin curand"

"Anul 2021 nu incepe chiar asa cum mi-as fi dorit. Din cauza unei accidentari, nu o sa fiu prezenta la Australian Open . I hope to be back soon! (Sper sa revin curand - n.r.)", a scris sportiva pe contul sau de Instagram.Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, va avea loc in perioada 8-21 februarie.Gabriela Ruse, in varsta de 23 de ani, ocupa in acest moment pozitia 123 in clasamentul WTA Citeste si: Cristiano Ronaldo l-a depasit pe Pele, dar tot nu e primul. Capitolul la care cei doi "grei" sunt intrecuti de un neica nimeni