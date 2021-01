Mesaj catre Sorana Cirstea. O tenismena e revoltata pe colegele care se plang de carantina din Australia: "Luati 100.000 de dolari stand intr-o camera"

Americanca Sachia Vickery, locul 159 WTA , si-ar fi dorit sa ajunga la Antipozi, unde ar fi avut un premiu asigurat de 100.000 de dolari australieni (76.000 de dolari americani sau 64.000 de euro, pentru turul I). Insa ea a fost eliminata in turul al doilea al calificarilor care au avut loc recent, la Dubai, si acum se declara indignata de faptul ca jucatoarele care au prins tabloul principal se plang ca trebuie sa stea in cariantina doua saptamani."Cum se plang aceste jucatoare de pe tabloul principal al AO de masurile de carantina? Ai sansa sa calatoresti si sa concurezi dupa o pandemie. Oamenii sufera pentru a supravietui, in timp ce castigi 100 de mii de dolari doar pentru a sta intr-o camera timp de doua saptamani", a scris ea, pe Twitter Si Victoria Azarenaka, locul 13 WTA, considera exagerate nemultumirile altor sportive."Daca aveti timp sa va plangeti, aveti timp sa gasiti o solutie", a scris jucatoarea din Belarus, pe retelele de socializare, adaugand: "Scuzele vor fi intotdeauna acolo pentru voi, oportunitatea nu".Jucatoarele carantinate la Melbourne sunt nemultumite dupa ce au fost plasate in izolare, fara a avea dreptul de a parasi camerele de hotel si de a se antrena, deoarece in avioanele lor au fost persoane infectate.Mai multe cazuri pozitive au fost depistate in Australia in randul jucatorilor, staff-urilor lor si oficialilor care au calatorit la Antipozi cu trei din cele 17 zboruri charter. Din cauza acestor cazuri, 72 de jucatori si jucatoare care au facut deplasarea cu cele trei avioane au fost plasati in izolare timp de doua saptamani.Sportivii (mai ales sportivele) aflati in aceasta situatie s-au plans pe retelele de socializare pentru faptul ca nu se vor putea antrena si au postat videoclipuri in care arata cum se pregatesc in camerele lor. Ei sustin ca nu au stiut de aceasta regula, potrivit careia daca o persoana dintr-un charter este testata pozitiv in Australia, toti ocupantii avionului respectiv intra intr-o carantina stricta.Intre cei mai vehementi s-a numarat Sorana Cirstea "Daca ne-ar fi spus aceasta regula inainte, nu as fi jucat in Australia... as fi ramas acasa. Ne-au spus ca vom zbura cu o capacitate de 20 la suta, in grupuri si ca vom fi considerati un contact apropiat DOAR daca echipa sau insotitorii mei sunt pozitivi. As avea nevoie de cel putin trei saptamani dupa aceea pentru a fi din nou intr-o forma decenta si pentru a concura la un nivel inalt. Intentionam sa joc turneul, deoarece mi-au promis o scutire de la carantina de cinci ore pe zi, in care puteam merge la antrenamente, la sala de gimanstica si sa ne recuperam. Aceasta a fost intelegerea inainte de a ne inscrie la asta... Dar regulile s-au schimbat peste noapte", s-a plans ea."Ceea ce nu inteleg este de ce nimeni nu ne-a spus vreodata ca, daca o persoana de la bord este pozitiva, tot avionul trebuie izolat. M-as fi gandit de doua ori inainte de a veni aici", a scris Iulia Putinteva."Nu ne plangem ca suntem in carantina. Ne plangem din cauza conditiilor inegale de antrenament / joc inainte de turnee destul de importante", a spus Belinda Bencic.Elvetianca face referire la un grup privilegiat de jucatori, intre care se numara Simona Halep , care sunt in carantina la Adelaide.Halep, Novak Djokovici Venus Williams si Dominic Thiem, printre altii, ar avea la Adelaide, unde este programat un turneu demonstrativ, conditii mult mai bune si o carantina mai relaxata.Citeste si: VIDEO Videoclip de senzatie cu brazilianul Ronaldinho in prim-plan. Imagini incendiare pe ritmuri sud-americane