O jucatoare de tenis de top si-a innebunit fanii cu pozele in bikini

Naomi Osaka a a fost eliminata din primul tur de la Roma de Jessica Pegula, iar la Madrid a reusit doar o victorie, cu Misaki Doi, fiind eliminata de Muchova in turul al doilea.In schimb, numarul 2 WTA , este una dintre jucatoarele care face multi bani din contractele de publicitate.Japoneza cu tata haitian, care locuieste in SUA, exploateaza la maximum popularitatea pe care o are pe piata asiatica si, dupa angajamente in lumea auto, a ceasurilor sau chiar in imobiliare, a intrat si pe piata modei.Naomi a lansat recent o colectie de lenjerie intima, bikini si costume de baie.