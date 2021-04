A scuipat pe teren si a fost exclus de la JO!

Este vorba de francezul Benoit Paire, locul 35 ATP , care in ultimul an s-a remarcat printr-un comportament considerat necuvinciios de Federatia Franceza de Tenis.In primul rand, Benoit Paire a fost protagonistul unui scandal monstru la Buenos Aires, cand a avut o disputa cu arbitrul de scaun, dupa care a scuipat pe teren inspre linia de tusa unde a avut loc controversa.Apoi, Paire a criticat dur tot ceea ce se intampla cu ATP in legatura cu organizarea turneelor, cu bula in care stau jucatorii. Dupa meciul pierdut cu Jordan Thompson la Monte Carlo a declarat: "Nu imi pasa ca am pierdut. Parca jucam intr-un cimitir."Aceasta a fost picatura care a umplut paharul pentru Federatia Franceza de Tenis, care a decis sa il excluda pe Benoit Paire de pe lista sportivilor participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo.