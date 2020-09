Patricia Tig, calificare la pas in sferturi la turneul de la Istanbul

Tig a invins-o in turul doi pe sportiva japoneza Misaki Doi, numarul 81 mondial si favorita 8, scor 6-2, 6-0. Meciul a durat o ora si cinci minute.In faza urmatoare, romanca o va intalni pe sportiva care se va impune in meciul Margarita Gasparian (Rusia, 117 WTA) - Rebecca Peterson (Suedia, 48 WTA si cap de serie 2).Prin calificarea in sferturile de finala, Tig si-a asigurat un premiu de 5.006 dolari si 60 de puncte.