Meci maraton intre Mihaela Buzarnescu si Patricia Tig la Belgrad

Jucatoarea Mihaela Buzarnescu, locul 157 WTA, s-a calificat, duminica, in optimile de finala ale turneului de la Belgrad, trecand in primul tur de Patricia Tig, numarul 64 WTA.Buzarnescu s-a impus cu scorul de 4-6, 7-5, 6-2, in doua ore si 50 de minute.In runda urmatoare, Mihaela Buzarnescu o va intalni pe spaniola Paula Badosa, locul 42 WTA si favorita 4.Tig va primi 2.675 de dolari si un punct, iar Buzarnescu si-a asigurat un premiu de 3.675 de dolari si 30 de puncte, scrie News.ro.