Patricia Tig, la un meci de tabloul principal de la Roma

Tig a invins-o in primult tur pe sportiva chineza Yafan Wang, numarul 122 mondial, scor 0-6, 6-3, 7-6 (4), in doua ore si 19 minute.Pentru un loc pe tabloul principal, Patricia Tig va juca impotriva americancei Christina McHale, locul 90 WTA.Cealalta romanca prezenta in calificari la Roma, Irina Begu , a fost eliminata de Andrea Petkovici. Simona Halep este deja pe tabloul principal al turneului din capitala Italiei.