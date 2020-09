Patricia Tig, victorie de senzatie la US Open. Si-a surclasat adversara si s-a calificat in turul 2. Mihaela Buzarnescu, eliminata

Romania a ramas cu doua reprezentante pe tabloul feminin de la US Open. Dupa ce Sorana Cirstea si-a castigat ieri meciul din primul tur cu Christina McHale, in aceasta dimineata Patricia Tig a facut si ea pasul in faza urmatoare. Romanca de 26 de ani clasata pe locul 88 WTA a impresionat la debutul sau la US Open, trecand la pas, 6-1, 6-0, de nipona Kurumi Nara, o jucatoare mai experimentata, situata in prezent pe pozitia 142 in lume. Pentru Patricia va urma in turul secund o confruntare mult mai dificila, impotriva croatei Donna Vekic (24 WTA).Din pacate, Mihaela Buzarnescu a fost eliminata inca din faza inaugurala de la US Open, ea cedand in doua seturi identice (3-6, 3-6) partida cu americanca Sloane Stephens.