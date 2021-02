Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, inaintea meciului cu Halep: "Suntem pregatiti pentru asta"

Serena vizeaza al 24-lea ei titlu de Grand Slam, care i-ar permite sa egaleze recordul legendarei Margaret Court, dar Williams are de trecut un hop dificil spre acest obiectiv, in sferturi, unde o asteapta Simona Halep, increzatoare dupa succesul din Grand Slam-ul pe iarba."Cred ca Simona a jucat un meci perfect la Wimbledon. Va fi un proces diferit pentru ea, pentru ca stie ca poate juca astfel contra Serenei, ceea ce nu reusise niciodata inainte. Ea va veni cu mai multa incredere, dar noi suntem pregatiti pentru asta", a declarat antrenorul francez al americancei. Serena Williams, care a castigat ultima oara Australian Open in 2017, a pierdut cele patru finale de Grand Slam disputate apoi , inclusiv cea de la Wimbledon contra campioanei din Romania, care are insa doar doua victorii din 11 confruntari directe.In acest an insa, Mouratoglou sustine ca Serena se misca mult mai bine pe teren decat in ultimii trei ani, iar echipa americancei a pus accentul pe recastigarea jocului de picioare din trecut."Daca te poti deplasa bine, nu mai e nevoie de un plan B. Singurul plan este de atac. Cred ca asta a costat-o cateva meciuri importante. Ne-am chinuit cu acest lucru in ultimii ani pentru ca a avut numeroase accidentari si nu a fost apta sa se antreneze asa cum am fi vrut. Este un fel de cerc vicios cand nu te poti antrena bine, nu esti bine pregatit fizic. Acum suntem mai degraba intr-un cerc corect decat unul vicios", a spus Mouratoglou.Antrenorul francez a adaugat ca Serena Williams nu este obsedata de a 24-a victorie de Grand Slam, dar vrea sa mai castige turnee de acest calibru si din acest motiv a revenit pe teren: "Are nevoie de aceasta confirmare? Nu cred ca are nevoie de o confirmare. Dar ea a revenit in tenis pentru a castiga cateva turnee de Grand Slam, acesta este obiectivul ei cu siguranta. Acum ea nu este obsedata de succesul cu nr. 24, dar sigur vrea sa castige Grand Slam-uri. Acesta este singurul motiv pentru care a revenit in tenis".Mouratoglou sustine ca performantele reusite de Williams si Court nu ar trebui comparate, pentru ca australianca a castigat 13 turnee de Grand Slam inainte de era profesionista care a inceput in 1968: "Stim cu totii ca vorbim de doua sporturi diferite. Este sportul amator si cel profesionist. Dar este probabil distractiv sa vorbesti de doborarea recordurilor, ceea ce e un lucru pe care il pot intelege".Citeste si: