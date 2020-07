Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams: US Open nu poate deveni Campionatul Statelor Unite

"Daca exista o carantina la intoarcerea din Statele Unite, asta inseamna ca va fi imposibil de jucat la Madrid si la Roma. Si daca nu pot juca aceste turnee din cauza carantinei, asta inseamna ca vor petrece doua saptamani fara sa faca nimic intr-o camera de hotel chiar inainte de grand slam-ul pe zgura (n.r. - Roland -Garros). Mi se pare o nebunie. Vad ca situatia din New York se imbunatateste in fiecare zi. Dar, in acelasi timp, vad ca exista o multime de restrictii in ceea ce priveste calatoriile. Exista inca multe intrebari fara raspuns. Pentru mine, exista inca o indoiala cand vine vorba de US Open. Daca federatia americana este in masura sa raspunda la toate aceste intrebari, si inteleg ca este dificil pentru ei, atunci probabil ca sansele de a vedea US Open ca se joaca vor creste. Dar despre sud-americani sau australieni? US Open nu poate deveni Campionatul Statelor Unite, nu?", a spus el, potrivit lequipe.fr.Aceste probleme de circulatie a persoanelor il preocupa pe Mouratoglou, in special pentru ca nu este sigur ca Serena Williams , inscrisa la US Open, va putea merge apoi in Europa."Serena se afla in aceeasi situatie ca probabil toti cei care vor juca in Statele Unite. Tehnic, nu stiu daca un jucator care a fost in SUA, si Serena locuieste acolo, poate merge in Europa fara sa faca fata restrictiilor. Din nou, toti jucatorii, nu doar Serena, asteapta un raspuns. Serena isi doreste cu adevarat sa joace turnee europene, dar spune ca vrea sa stie daca va fi posibil", a spus antrenorul.Intrerupt de pandemia de coronavirus, circuitul feminin se reia la 3 august, la Palermo, cu un turneu de categorie WTA International. Daca nu va fi anulat, US Open ar trebui sa se desfasoare la datele initiale, 31 august - 13 septembrie, iar turneul de la Roland Garros, al doilea grand slam al anului, programat initial intre 24 mai si 7 iunie, a fost amanat pentru 20 septembrie - 4 octombrie. Turneul de la Wimbledon , al treilea grand slam al anului, a fost anulat.