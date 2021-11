Tenismena care a picat un test anti-doping la turneul WTA de la Cluj-Napoca îi acuză pe români: ”Am mâncat de două ori friptură”

Suspendată de Federația Internațională de Tenis după un test anti-doping susținut în vară, la Cluj, în cadrul turneului Winners Open, tenismena Cagla Buyukakcay din Turcia susține că de vină a fost mâncarea contaminată din Ardeal.

Fost număr 60 în ierarhia WTA în septembrie 2016, Buyukakcay a fost depistată pozitiv cu ractopamină, o substanță aflată pe lista interzisă a agenților anabolizanți.

„Nu am auzit niciodată despre această substanță, dar am căutat date despre ea. Ceea ce vă rog să faceți și voi. E o substanță de uz veterinar folosită în unele țări pentru a crește masa musculară la animale. Pentru că vânzarea acestei substanțe este foarte bine controlată, nu poți cumpăra ractopamină în Turcia sau în străinătate.

Ar fi imposibil pentru o jucătoare de tenis să facă rost de ea. Singura mea explicație este că am consumat carne contaminată cu această substanță. Am oferit chitanțe celor de la ITF în care le-am arătat că am mâncat de două ori friptură în zilele dinaintea meciului, dar nu am fost înțeleasă”, a precizat Cagla Buyukakcay pe rețelele de socializare.

