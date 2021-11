Serena Williams pune umărul la găsirea lui Peng Shuai, iar WTA e gata să renunțe la contracte uriașe

Lumea tenisului nu a rămas nesăpătoare la ce i s-a întâmplat lui Peng Shuai, jucătoarea de tenis din China care a dispărut după ce a publicat pe Weibo un lung mesaj în care susține că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu un fost vicepremier chinez.

Peng Shuai, fost număr unu la dublu, ar fi trimis apoi un comunicat în care susține că e bine și că se odihnește, însă nimeni nu a mușcat această poveste a autorităților chineze.

Pe toatele rețelele sociale s-a declanșat campania Unde e Peng Shuai, iar Serena Williams a publicat un mesaj în care spune că e devastată și șocată de ce i se întâmplă colegei sale și cere investigații complete.

Site-ul oficial al WTA a promovat de asemenea campania #Where is Peng Shuai.

Iar șeful WTA Steve Simon a declarat că e gata să renunțe la contracte de sute de milioane de dolari și să întrerupă orice legătură cu China dacă lui Shuai Peng nu i se face dreptate.

Din România, doar două jucătoare au luat atitudine, Andreea Mitu și Irina Bara.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6