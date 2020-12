Performanta uluitoare a tenismenului Rafael Nadal. E al treilea din istorie care bifeaza aceasta borna

Nadal, acum in varsta de 34 ani, a intrat pentru prima oara in Top 20 in aprilie 2005, dupa ce a disputat finala turneului de la Miami, pierduta la mare lupta in fata lui Federer, in cinci seturi.Campionul iberic, care avea la momentul respectiv doar 18 ani, a castigat apoi titlurile la Monte Carlo, Barcelona si Roma, pe suprafata sa favorita, zgura, inainte de a cuceri primul sau trofeu de Mare Slem la Roland Garros, la doar cateva zile dupa ce a implinit 19 ani.Dupa aceste succese timpurii, Nadal nu a mai parasit niciodata plutonul fruntas al ierarhiei mondiale, desi cariera i-a fost perturbata de accidentari in 2015 si 2016. El a petrecut in total 797 de saptamani in Top 10 ATP, in celelalte aflandu-se intre locurile 14 si 17.Tenismenul spaniol a ocupat, de asemenea, timp de 209 saptamani fotoliul de lider al clasamentului ATP, ultima oara in noiembrie 2018.Rafael Nadal a cucerit anul acesta, la turneul de la Roland Garros, al 20-lea sau titlu de Mare Slem din cariera sa, egalandu-l astfel pe marele sau rival Roger Federer in fruntea ierarhiei jucatorilor cu cele mai multe trofee majore din era open.Citeste si: Se implinesc 7 ani de la accidentul tragic al lui Michael Schumacher. Se va mai intoarce la o viata normala? Care e marele vis al germanului