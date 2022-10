Petra Kvitova castiga turneul de la Doha si ajunge la 12 victorii consecutive in WTA

Tenismena din Cehia Petra Kvitova, dubla fosta castigatoare la Wimbledon, a castigat finala turneului WTA de la Doha, in Qatar, dupa un ultim act entuziasmant in fata Garbinei Muguruza.

S-au intalnit jucatoarele aflate pe locurile 4 si 21 WTA, iar Petra a avut castig de cauza in 3 seturi, scor 3-6, 6-3, 6-4, dupa doua ore si 18 minute de joc.

A fost a 12-a victorie la rand pentru Petra Kvitova in circuitul WTA, care pierduse ultima data in turul I la Australian Open, dupa un 8-10 dramatic in decisiv in fata Andreei Petkovici din Germania.

Cehoaica va reveni dupa acest trofeu pentru prima data in top 10 WTA dupa 2 ani de absenta, urmand sa o regasim de luni pe pozitia a 10-a.

Si Garbine Muguruza va avea parte de o urcare in clasament, urmand sa revina pe podium, mai exact pe locul 3 in lume.

Este al 21-lea trofeu pentru sportiva din Cehia, care acum 2 ani a trecut printr-o grea incercare, a fost atacata in propria casa din Cehia de un talhar, care i-a taiat in timpul atacului mana stanga cu un cutit, ea fiind o jucatoare de mana stanga.

Ultima data cand Kvitova pierdea o finala WTA se intampla tot in 2016, cand pierdea finala de la Luxembourg in fata Monicai Niculescu.

