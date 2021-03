Invinsa de o romanca la Australian Open, Petra Kvitova s-a revansat la Doha. Al 28-lea trofeu din cariera pentru cehoaica

Kvitova a invins-o in finala pe sportiva spaniola Garbine Muguruza , numarul 16 mondial, scor 6-2, 6-1. Petra Kvitova a mai castigat turneul de la Doha in 2018. La Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului , tenismena din Cehia a parasit competitia in turul al doilea, invinsa in mod surprinzator de romanca Sorana Cirstea Citeste si: