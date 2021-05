Cine este prezenta surpriza in semifinalele turneului feminin de la Roma

Astfel, Karolina Pliskova (9 WTA ) si Petra Martici (25 WTA) se vor confrunta de la ora 12.00 pentru un loc in marea finala. In schimb, Iga Swiatek (15 WTA) si Elina Svitolina (6 WTA) vor juca de la ora 13.30 in faza sferturilor, invingatoarea urmand sa se dueleze cu americanca Cori Gauff..Pentru croata Martici (30 de ani) prezenta in semifinalele turneului de la Roma este cea mai importanta performanta la un turneu mare.Ea a mai jucat o singura data in sferturi, la Roland Garros, in 2018.Anul acesta, Petra Martici are 8 victorii si 8 infrangeri in palmares.Semifinalele turneului de la Roma sunt transmise de Digisport.