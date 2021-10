Pierdere grea pentru tenis! S-a retras singura jucătoare care a câștigat un set la un Grand Slam fără să piardă vreun punct

Cu ocazia turneului WTA de la Nur-Sultan care se dispută în aceste zile, jucătoarea kazahă Yaroslava Shvedova a avut parte de o ceremonie specială pentru a marca retragerea sa din circuitul profesionist.

Shvedova a fost clasată pe locul 25 în lume la simplu, în 2012, însă marile preformanțe le-a atins în proba de dublu, fiind câștigătoare la Wimbledon și US Open, în 2010.

Acum în vârstă de 34 de ani, Shvedova va rămâne în istoria tenisului ca una dintre puținele tenismene (doar 7) care au izbutit în turneele WTA să câștige un set fără să piardă nici măcar un punct.

Mai mult, kazaha este singura care a bifat această performanță rarisimă la un Grand Slam, la Wimbledon în 2012, contra italiencei Sara Errani.

The tour will miss her @SlavaSays 🇰🇿. Yaroslava Shvedova retired from professional tennis but she will remain as a captain of Kazakhstan Women’s Team @BJKCup

Thank you for everything! Amazing career and contribution to Kazakhstan tennis.@WTA pic.twitter.com/3ki2ochMUa