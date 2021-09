Ce poveste! Simona Halep a șocat-o pe Leylah Fernandez, noua stea a tenisului feminin: ”Am rămas fără cuvinte!”

”În timpul atrenamentului, directorul de la Tennis Canada a venit la mine și mi-a spus că are vești. Credeam că îmi spune că nu voi putea juca la dublu, dar a spus: ”Simona te-a ales pe tine să joci dublu cu ea”. Am rămas fără cuvinte pentru câteva minute, dar am fost atât de fericită și am acceptat imediat", a recunoscut Leylah."Să am posibilitatea să joc alături de o mare campioană, a câștigat French Open, acum Wimbledon ...este o mare oportunitate pentru mine să învăț de la ea. Este o jucătoare fabuloasă, muncește mult, este o luptătoare și mă inspiră foarte mult când o văd jucând”, a mai spus Fernandez în 2019.