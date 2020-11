FOTO La malul marii, in costum de baie. Pozele cu care tenismena Andreea Mitu face furori pe Instagram

Jucatoarea in varsta de 29 de ani si clasata pe locul 92 mondial in proba de dublu se mentine intr-o forma fizica de invidiat, in ciuda faptului a ca trecut recent si printr-o nastere, ea avand un baietel de doi ani si jumatate.Pentru a-si etala din nou atuurile feminine, Andreea Mitu a postat in social media o serie de fotografii provocatoare facute in acest an la malul marii. Se poate observa musculatura tonifiata a tenismenei, dar si starea sa de spirit, una extrem de pozitiva.Dupa nasterea copilului, Andreea Mitu s-a intors in competitiile de tenis, iar la Roland-Garros 2020 a izbutit sa patrunda in faza optimilor, in proba de dublu.Citeste si: Rafael Nadal a patruns in semifinale la Turneul Campionilor. Spaniolul n-a castigat niciodata trofeul