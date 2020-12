VIDEO Premiu neasteptat pentru Simona Halep. Romanca a fost protagonista in cel mai frumos meci al anului 2020

It was a thriller 🤩

@Simona_Halep outlasted Rybakina at the @DDFTennis Final and is your Match of the Year --> https://t.co/vRySxbc27B pic.twitter.com/CbWVQynKdN - wta (@WTA) December 7, 2020

Simona Halep a fost premiata de WTA pentru finala dramatica de la Dubai, in luna februarie, atunci cand a invins-o in trei seturi (3-6, 6-3, 7-6) pe Elena Rybakina (Kazahstan), trecandu-si astfel in cont al 20-lea din cele 22 de titluri pe care le are in palmares."A fost un thriller", s-a aratat pe contul de Twitter al WTA. Simona Halep e nominalizata si la distinctia de cea mai valoroasa jucatoare din 2020, alaturi de Victoria Azarenka (13 WTA), Sofia Kenin (4 WTA), Naomi Osaka (3 WTA), Aryna Sabalenka (10 WTA) si Iga Swiatek (17 WTA).