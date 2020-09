Prima reactie a lui Novak Djokovici dupa descalificarea de la US Open: "Intreaga situatie m-a lasat cu adevarat golit si trist"

"Intreaga situatie m-a lasat cu adevarat golit si trist. M-am interesat de starea arbitrului de linie si organizatorii turneului mi-au spus ca, multumesc lui Dumnezeu, se simte bine. Imi pare foarte rau ca i-am provocat un astfel de stres. Atat de neintentionat. Atat de gresit. Nu ii dezvalui numele pentru a-i respecta intimitatea. In ceea ce priveste descalificarea, trebuie sa ma intorc inauntrul meu si sa lucrez la dezamagirea mea si sa transform toate acestea intr-o lectie pentru dezvoltarea si evolutia mea ca jucator si fiinta umana. Le scuze la organizatorilor US Open si tuturor celor asociati pentru comportamentul meu. Sunt foarte recunoscator echipei si familiei mele pentru ca sunt sprijinul meu puternic si fanilor mei pentru ca sunt mereu acolo cu mine. Multumesc si imi pare atat de rau", a spus principalul favorit al turneului.Liderul ATP , sarbul Novak Djokovici, a fost descalificat, duminica, dupa ce a lovit o femeie arbitru de linie cu o minge, in optimile de finala ale US Open.La scorul de 5-6, dupa un break al adversarului, in primul set al meciului cu spaniolul Pablo Carreno Busta, locul 27 ATP, Djokovici a trimis o minge cu racheta catre fundul terenului, aparent fara intentia de a viza pe cineva.Mingea a lovit in figura o femeie arbitru de linie, care s-a prabusit la pamant. Sarbul si-a cerut scuze, dar a fost descalificat.Decizia a fost luata de supervizorul turneului, elvetianul Adreas Egli. Carreno Busta merge, astfel, in sferturi.Djokovici era neinvins in 2020.