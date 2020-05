Prima tenismena care anunta ca a ramas fara bani in timpul pandemiei: Gata, nu mai am nimic

Ziare.

Sportiva croata Tereza Mrdeza anunta ca a ramas fara niciun ban in aceasta perioada si ca resursele ei au ajuns la final.Jucatoarea in varsta de 30 de ani a castigat in cariera premii in valoare de 426.258 de dolari, dar spune ca banii s-au dus."Gata, nu mai am niciun ban deoarece tot ce am castigat la acele turnee mici am cheltuit pe cazare, bilete de avion si antrenori. Cred ca toata lumea care nu are sponsori sau o agentie puternica in spate are probleme acum. Eu n-am avut noroc din acest punct de vedere, primul sponsor m-a parasit dupa 4 ani.Pauza a venit cand eram intr-o forma buna, urcam in clasament, nu trebuia sa apar puncte de anul trecut. Imi doream sa ajung undeva pe locul 150 WTA la finalul anului", a spus Mrdeza pentru publicatia croata Vecernji Tereza Mrdeza ocupa in acest moment locul 230 in clasamentul WTA la simplu. Ea a ajuns cel mai sus pe locul 150.Mrdeza a castigat in cariera opt trofee ITF.C.S.