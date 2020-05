Prima tenismena din Romania care joaca in timpul pandemiei: A castigat 7 meciuri intr-o saptamana

Ziare.

Sportiva in varsta de 24 de ani evolueaza de o saptamana la US Pro Tennis Series 2020, un turneu de antrenament.In ultima saptamana, Gabriela Talaba a obtinut nu mai putin de 10 meciuri si a obtinut 7 victorii si trei infrangeri.Pana acum, Gabriela Talaba le-a invins pe Whitney Osugiwe, Hurricane Tyra Black, Anastasia Nefedova (de doua ori), Katerina Stewart, Saschia Vickery si Alycia Parks. Dintre acestea, doar Vickery face parte din top 200 WTA.In schimb, Gabriela Talaba a pierdut meciurile cu Varvara Lepchenko (de doua ori) si Elizabeth Mandalik.In aceasta seara, Gabriela Talaba va juca din nou cu Varvara Lepchenko.Gabriela Talaba a jucat mai mult in circuitul ITF si este stabilita in SUA.C.S.