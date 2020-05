Primul turneu de tenis cu spectatori din aceasta vara: Premiile sunt de 5 milioane de dolari

Ziare.

Aceasta competitie, la care vor participa noua echipe, reprezentand fiecare cate un oras, va fi organizata la Greenbrier Resort, la White Sulphur Springs (Virginia-Occidentala), in perioada 12 iulie - 2 august, a anuntat, WTT.Turneul va avea premii in valoare de 5 milioane de dolari.In timp ce circuitele feminin WTA si masculin ATP si-au suspendat sezonul pana in luna august, din cauza pandemiei de coronavirus, World Team Tennis este prima competitie de tenis profesionist care reia jocul dupa peste doua luni de pandemie care a oprit sportul mondial."Suntem extrem de fericite sa putem disputa aceasta a 45-a editie a Team World Tennis si sa prezentam tenisul profesionist spectatorilor nostri nerabdatori sa vada sport", a declarat directorul general al competitiei, Carlos Silva."Jucatorii vor sa dispute WTT si vor sa o faca intr-un climat sigur, ceea ce este prioritatea noastra zero. Virginia-Occidentala se numara printre statele cu cele mai putine cazuri de Covid-19 din SUA", a mai spus Silva.World Team Tennis, ale carei protocoale de securitate vor cuprinde teste pentru Covid-19 si port de echipamente de protectie, precum masti faciale, prevede cel putin trei meciuri pe zi in arena sa exterioara, care poate gazdui pana la 2.500 de persoane.Dar conform directivelor autoritatilor locale, doar 500 de spectatori vor putea asista la partide.WTT prevede disputarea a 63 de meciuri intre 12 si 30 iulie, urmand ca semifinalele sa aiba pe loc pe 1 august, iar finala a doua zi.Vor participa americanca Sofia Kenin, Nr. 4 mondial, sub culorile lui Philadelphia Freedoms, in timp ce Sloane Stephens, Nr.37 mondial si finalista la Roland Garros in 2018, va juca pentru Chicago Smash.La masculin, bulgarul Grigor Dimitrov (Nr.19 mondial) va face parte din echipa Orange County Breakers, iar starurile de dublu Bob si Mike Bryan vor evolua pentru Vegas Rollers.