Primul turneu de tenis profesionist care se disputa in aceasta vara

Competitia va avea loc luna viitoare la Auckland , fara spectatori, cu participarea a 24 de jucatori care vor concura in echipe, pe parcursul a trei saptamani.Printre tenismenii care vor fi prezenti la start se numara britanicul Cameron Norrie, care a crescut in Noua Zeelanda, precum si unii dintre componentii echipei neozeelandeze de Cupa Davis Din cauza crizei sanitare mondiale, tenisul profesionist a fost oprit in luna martie. Turneul de Mare Slem de la Roland Garros, care trebuia sa inceapa luna aceasta, a fost amanat pana in toamna, turneul de la Wimbledon a fost anulat, iar desfasurarea US Open sta sub semnul intrebarii, din cauza situatiei de la New York, orasul american cel mai afectat de pandemie.